أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ردا على ما نشر حول سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك، لافتا الى ان الإجراءات لم تتغيّر منذ عشرات السنين.

وأشار المكتب الاعلامي الى أن الجهة المعنية بتنظيم حركة الطائرات تتحمل مسؤولية أي خلل.

وكانت ادارة شركة طيران الشرق الاوسط اعتذرت من ركاب الرحلة 305 التي كانت متجهة إلى القاهرة أمس بعد انزال الركاب بسبب الاضطرار إلى الاستعانة بها من أجل الرحلة الرسمية للرئيس عون إلى نيويورك.

وأعلنت الشركة انها بذلت قصارى جهدها من أجل تأمين سفرهم على متن رحلة مسائية أخرى إلى وجهتهم المقصودة