أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ان تكون الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم وغدًا تحت سقف الضرورة منتجة، واكد لصحيفة "الجمهورية" ارتياحه الى "المؤشرات الأولية" التي التقطها حتى الآن وقال إنّ "المجلس الذي يضمّ نحو 79 نائباً جديداً يبدو مبشّراً بالخير على صعيد النشاط والانتاجية"



واوضح انه سيكثّف لاحقاً وتيرة الجلسات العامة بغية البَت بكل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلّعاً الى ان يستعيد المجلس النيابي الحالي "اللياقة التشريعية" العالية ومشيراً الى انه في صدد الدعوة الى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.