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اجتماع تنسيقي لكتلة "المستقبل" في بيت الوسط.. واتصالات مع بري
 
 
 
 
 
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٢٤ ايلول ٢٠١٨
 
عشية الجلسة التشريعية، عقدت كتلة "المستقبل" النيابية مساءً اجتماعاً تنسيقياً برئاسة الرئيس سعد الحريري في "بيت الوسط".

وأكدت مصادر الكتلة لصحيفة "المستقبل" بُعيد انتهاء الاجتماع على "اتفاق الرئيس الحريري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تشريع المشاريع التي تتسم بطابع الضرورة"، غير أنّه وإزاء ما تبيّن على جدول أعمال الهيئة العامة من إدراج لبعض مشاريع القوانين التي لا تتسم بهذا الطابع، شددت المصادر على كون التشريع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد راهناً، إنما هو محكوم بسقف "الضرورة" حصراً، لافتةً إلى أنّ هذا السقف سيكون المعيار المتبع في إقرار مشاريع واقتراحات القوانين خلال انعقاد جلستي اليوم والغد.

وعليه، كشفت مصادر "المستقبل" عن اتصالات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس مع رئيس المجلس النيابي كما مع سائر الكتل النيابية للوصول إلى تفاهم حول ما هو ضروري وما هو غير ضروري من المشاريع المُدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة لكي يصار إلى بت مصير هذا المشروع أو ذاك، بين الإقرار من عدمه
المصدر : المستقبل
 
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