الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عون من نيويورك: سأسمع دول العالم موقفنا من المسائل التي تعتبر من أولوياتنا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون في تصريح أدلى به بعيد وصوله الى نيويورك، عن أمله في ان تتيح مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، ايصال المواقف اللبنانية من التطورات الداخلية والاقليمية، الى قادة دول العالم الذين يلتقون في نيويورك، لافتاً الى ان الظروف الراهنة في لبنان ودول الجوار تجعل من المشاركة اللبنانية في اجتماعات الجمعية العمومية ضرورة تفرضها دقة المرحلة.



واكد عون انه آت الى نيويورك ليسمع دول العالم موقف لبنان من المسائل التي تعتبر من اولوياته.



وكان رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى ناديا الشامي عون وصلا إلى مطار جون كينيدي في نيويورك ليلاً لتمثيل لبنان في الجمعية العمومية للامم المتحدة.



وكان في استقبال عون وعقيلته في المطار، رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، والسفير اللبناني لدى واشنطن السفير غابي عيسى، والملحق العسكري في البعثة العميد الركن فادي داود واركان البعثة والسفارة، ومدير محطة طيران الشرق الاوسط في نيويورك اديب القسيس.



وينضم إلى الوفد اللبناني في نيويورك، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي كان وصل الى الولايات المتحدة يوم أمس الأحد



وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رد على ما نشر حول سفر عون إلى نيويورك، أن الإجراءات لم تتغيّر منذ عشرات السنين، وأن الجهة المعنية بتنظيم حركة الطائرات تتحمل مسؤولية أي خلل المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر