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الاحد في ٢٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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النروج توقف روسيا يشتبه بممارسته التجسس
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
اعلنت السلطات النروجية الاحد انها اوقفت مواطنا روسيا يشتبه بممارسته التجسس خلال مؤتمر شهده البرلمان النروجي.
والموقوف عمره 51 عاما بحسب الاعلام النروجي، ويشتبه بممارسته "نشاطا استخباراتيا غير قانوني" ويواجه عقوبة السجن ثلاثة اعوام.
وقال تروند هوغوباكن مسؤول الاعلام في الاستخبارات النروجية لفرانس برس انه "اعتقل مساء الجمعة في مطار اوسلو (...) واوقف السبت لاسبوعين رهن التحقيق".
وتمت عملية التجسس في اطار مؤتمر بين البرلمانات يضم 34 بلدا عقد الخميس والجمعة في البرلمان النروجي، وفق المصدر نفسه من دون تفاصيل اضافية.
وكتب السفير الروسي لدى النروج على حسابه على فيسبوك "نعتبر ان اعتقاله وتوقيفه يستندان الى ذريعة تثير السخرية".
وسبق ان اتهمت النروج روسيا بمحاولات قرصنة الكترونية وتجسس.
وفي نيسان/ابريل الفائت، اوقف نروجي في روسيا للاشتباه بممارسته التجسس. واقر بانه ساعد اجهزة بلاده.
ولا يزال الفرد برغ (62 عاما) موقوفا في انتظار محاكمته. وكان اوقف في موسكو وفي حوزته ثلاثة الاف يورو. وقال الاعلام الروسي انه كان يتلقى وثائق سرية تتصل بالاسطول العسكري الروسي.
المصدر :
أ.ف.ب
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