A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلاً بعضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي، أقامت منسقية تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا إحتفالا تكريمياً لحجاج بيت الله الحرام بمناسبة عودتهم سالمين بعد تأديتهم مناسك الحج.



القرعاوي شكر الحريري على جهوده الكبيرة في تأمين تأشيرات الحج، كما توجه بالشكر الى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على الجهود التي بذلها في خدمة الحجاج اللبنانيين.







على الصعيد الحكومي، شدد القرعاوي على الثوابت الأساسية التي حددها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، مشيرًا الى أن "الحريري متمسّكٌ بكل الصلاحيات التي كفلها له الدستور، وهو لن يقبل بتكريس أعراف جديدة تتجاوز الدستور وإتفاق الطائف".



اضاف: "الرئيس الحريري متمسّكٌ بحكومة وفاق وطني ويسعى لتشكيل حكومة متوازنة ومتجانسة وقادرة على مواكبة التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهو لن يسمح بحصول أي طرف على الثلث المعطّل في الحكومة".



في المقابل، أكد القرعاوي أن "لا إجتهاد في معرض النصوص الدستورية أو المسّ بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة لجهة عدم تحديد مهلة لتشكيل الحكومة"، محملاً القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، داعيًا الجميع إلى التواضع وتقديم التنازلات المتبادلة وتحمّل المسؤولية الوطنية إلى جانب الرئيس الحريري من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر