الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار طلال المرعبي: ليتكاتف الجميع في سبيل انقاذ البلد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أولم لقمان الكردي، على شرف الوزير والنائب السابق طلال المرعبي في دارته ببلدة البرج- عكار، "تقديرا لجهوده وخدماته ومواقفه الوطنية وعمله الدائم في خدمة الأهالي في عكار"، في حضور حشد من الفاعليات والوجوه العكارية.



وألقى الكردي كلمة بإسمه وباسم مختلف عائلات البرج الموجودة في اللقاء حيا فيها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري والأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على "الجهود التي يقومان بها لانقاذ لبنان"، منوها بالمرعبي و"اصالته الوطنية الذي رغم كل الظروف التي مرت عليه بقي صامدا متمسكا بعكار واهلها".



المرعبي



ثم تحدث طلال المرعبي شاكرا للكردي دعوته "لهذا اللقاء الرائع في بلدة البرج، هذه الدار التي لطالما كانت عنوانا للوطنية والاخلاص والمحبة"، متمنيا "دوام العز والمحبة لآل الكردي المنتشرين في بلدة البرج وكافة قرى عكار".



إضاف: "إن للبرج وعكار اهتماما كبيرا من دولة الرئيس سعد الحريري ونواب كتلة المستقبل النيابية في عكار، حيث كشف عن قوانين عدة مقترحة في الجلسة النيابية القادمة لتخصيص اعتمادات كبيرة لمنطقة عكار، ستعطي للمنطقة اهتمامات كبيرة"، مشددا على "ضرورة العمل الجاد على افتتاح مطار القليعات الذي سيوفر فرص عمل كثيرة لاهالي عكار، بالاضافة الى المضي قدما في بناء الجامعة اللبنانية في عكار التي ستوفر الكثير من المعاناة على اهلنا في عكار".



وختم المرعبي متمنيا "ان تضع جميع الكتل مصالحها جانبا وان تتكاتف لانقاذ البلد من الهاوية التي يمكن ان يصل اليها جراء التأخير في تشكيل الحكومة وعدم اقرار الاصلاحات المالية المطلوبة، فالبلد بحاجة لاشخاص تضحي لاجله وليس تضحي به على حساب مصالحها".



وحيا أحمد الحريري، في اتصال فيديو، الحضور، وشكر للكردي "هذه اللفتة والجمعة المميزة الذي اقامها في دارته"، واعدا بزيارة عكار قريبا. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر