

أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته كانت داخل المجال الجوي الإسرائيلي وقت الضربة السورية على الطائرة الروسية.



وأوضح أن سلاح الجو لم يستتر وراء أي طائرة، مشددًا على العمل لمواجهة محاولات إيران المستمرة للتموضع في سوريا وتسليح حزب الله.





ورأى أن سلامة وأمن الجيش الروسي في سوريا موضوعة نصب أعين قيادة الجيش الإسرائيلي السياسية والعسكرية