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الحرس الثوري يصعد ويتوعد بـ"ثأر مدمّر لا يُنسى"
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً توعد فيه بالثأر في القريب العاجل من منفذي الهجوم على العرض العسكري بالأهواز جنوب غرب البلاد أمس السبت، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري، اليوم الأحد، انه "سيتم اتخاذ التدابير اللازمة في المستقبل القريب لمواجهة الإرهابيين.. ستتم ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة في كل مكان".

وتوعد الحرس الثوري في بيانه بالثأر في القريب العاجل، "بفضل الباري تعالى وهمة الأجهزة الاستخبارية والأمنية في البلاد وفي ضوء الخبرات المكتسبة ومن خلال الرصد الاستخباري لمراكز ومقرات قادة وموجهي الإرهابيين الخبثاء والمجرمين، سيتم في القريب العاجل الثأر منهم ثأرا مدمرا لا ينسى".

وتابع البيان، "لاشك أن ارتكاب مثل هذه الجرائم لن يثني العزم والإرادة الصادقة والراسخة للجمهورية الإسلامية والشعب الايراني في الالتزام بالاهداف السامية للثورة والشهداء الأبرار ومواصلة مسيرتهم المشرفة والباعثة على العزة والفخر".
المصدر : Sputnik
 
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