A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رفع بنك "JPMorgan Chase" توقعاته لسعر خام #برنت للربع الأخير من هذا العام بـ22 دولارا إلى 85 دولارا للبرميل.



وحذر البنك من أن العقوبات الأميركية على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل نتيجة تراجع المعروض في الأسواق.



كما أوضح "جي بي مورغان" أن الأسعار كانت تحوم حول مستوى 70 دولارا للبرميل لولا العقوبات على إيران.



يشار إلى أن العقوبات على صادرات النفط الإيرانية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر.



وقد شهدت شحنات البلاد تراجعا أسرع من المتوقع، حيث انخفضت بمليون برميل يوميا حتى الآن وفقا لبيانات بلومبرغ.



يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه منتجو الطاقة لإجراء مباحثات في الجزائر اليوم.



وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الوزارية لأوبك والمنتجين المستقلين، والتي تجتمع اليوم الأحد، ما زال يمكنها أن توصي بزيادة أكبر في الإنتاج إذا لزم الأمر.



ولفتت مصادر في أوبك إلى أن أي تحرك رسمي لزيادة الإنتاج سيستلزم أن تعقد أوبك ما يسمى اجتماعا غير عادي، وهو مقترح ليس على الطاولة بعد.



بدورهم، قال مندوبون أمس السبت إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها قلصوا إنتاجهم من النفط في أغسطس آب، حيث عطل انخفاض في الإمدادات الإيرانية، بسبب العقوبات الأميركية، محاولاتهم لزيادة الإنتاج والوصول به إلى المستويات المتفق عليها. المصدر : العربية.نت لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر