الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري استقبلت وفدا فرنسياً ونوهت بدعم فرنسا الدائم للبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال



استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا فرنسياً يزور لبنان في اطار جولة ينظمها التجمع من أجل لبنان في فرنسا .وضم الوفد اصحاب مهن حرة واكاديميين وموظفين سابقين في اسلاك مختلفة من عدد من المناطق الفرنسية ورافقهم السيد نجيب دندن والأستاذ محمود السروجي اللذان عرّفا بطبيعة الوفد واهداف الجولة التي يقوم بها في لبنان .



الحريري رحبت بالوفد مثنية على هذه المبادرة ومشيدة بالعلاقات التي تربط الشعبين اللبناني والفرنسي وبدعم فرنسا الدائم للبنان .



ثم اجابت الحريري على اسئلة اعضاء الوفد حول العديد من القضايا لا سيما مسيرة ورؤية مؤسسة الحريري ، والوضع العام في لبنان وموضوع تشكيل الحكومة وقضايا التعليم والمرأة والوجود الفلسطيني في لبنان والنزوح السوري ودور فرنسا الداعم للبنان واسباب انحسار الفرنكوفونية كلغة وثقافة في لبنان وموضوع المحكمة الدولية وغيرها من القضايا .



وقال دندن اثر اللقاء : ان زيارة الوفد تأتي في اطار رحلات دورية للتعرف على لبنان من نخبة الفرنسيين الذين يحبون لبنان ويهتمون به وطبيعي ان تبدا الزيارة بهذا البيت الكبير بيت السيدة بهية الحريري . واهداف الزيارة هي التعرف على لبنان وكل فئاته وعلى كل مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية والاستمتاع بتاريخه من خلال الزيارات المتنوعة التي نقوم بها على كل الأماكن الأثرية ولا اخفي عليكم التلذذ بمطبخه المحبوب من الفرنسيين . ومن الأمور التي طرحها اعضاء الوفد "دور المرأة في لبنان وما قامت به السيدة الحريري لتفعيل هذا الدور، موضوع التعليم ودورها في التربية ، ومسألة انحسار الفرنكوفونية وموضوع المحكمة الدولية" .



وفي ختام اللقاء تسلمت الحريري من احد اعضاء الووفد كتابا عن منطقة Brive التراثية في فرنسا فيما قدمت الحريري للوفد نسخاً من كتاب "صيدا المدينة القديمة" . ولاحقاً جال الوفد على عدد من المعالم التاريخية والتراثية في صيدا القديمة . لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر