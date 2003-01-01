الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان حمادة: التعليم الرسمي هو تعليم المساواة والمجاني للجميع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نظم الحزب "التقدمي الاشتراكي" - فرع شحيم، وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، احتفالاً تكريمياً لطلاب معهد شحيم الفني المتفوقين في الشهادات الرسمية على مستوى لبنان في قاعة الرائد الشهيد فادي عبد الله، وحضره ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط النائب بلال عبد الله، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، وكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور سليم السيد، مدير فرع شحيم المهندس طارق عبد الله، رئيس دائرة جبل لبنان في التعليم المهني يحيى السيد ممثلاً المدير العام سلام يونس، رئيس اتحاد بلديات الاقليم الشمالي السابق محمد بهيج منصور، رئيس بلدية شحيم السفير زيدان الصغير ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلون عن الاحزاب والجمعيات والاندية ومدراء مدارس ومهنيات رجال دبن وحشد من ابناء البلدة.



منصور



استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الحزب التقدمي الاشتراكي، ثم القت أمل منصور كلمة اشارت فيها الى "ان هذا التكريم يؤكد اصرار الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط على تشجيع الشباب للتوجه نحو التعليم المهني والتقني، لانه الاسرع والاسهل للوصول الى سوق العمل."



مراد



ثم ألقت مديرة مجمع الروضات في شحيم امال مراد، كلمة لفتت فيها الى "ان مرحلة الروضة حلقة مؤسسة للبنيان التربوي والتعليمي، فهي المساهم الاول والاساسي في بناء الانسان في مختلف اتجاهاته".



وأشارت الى "ان مبنى الروضات شيّد عام 1942 وخصص عام 2003 لتجمع الروضات، ولكن واقعه العامودي ومحيطه الضيق يشكلان عقبة في استيعاب العدد المتزايد، من هنا الحاجة الى بناء جديد تتوفر فيه متطلبات المدرسة العصرية. وقد تمت الموافقة على انجاز الدراسات للبناء في العقار المحدد في مجمع المدارس في منطقة جبل سويد في شحيم"، وشكرت الوزير حمادة والحزب الاشتراكي على مبادرته، كما شكرت مدير مؤسسة CHF المهندس ايمن عبد الله على دعمه وجهوده بالوقوف الى جانب روضات شحيم لا سيما لجهة تأهيل وترميم المبنى، وكل من تابع وساهم في اعمال الصيانة للروضات.



ضاهر



ثم تحدثت مديرة معهد شحيم الفني فاتن ضاهر، فرحبت بالوزير والحضور وقالت: "انطلاقاً من ادائنا اليومي وعلى امتداد اعوام كانت على بيادر ادارتنا الغلال وكان الحصاد ثميناً حيث كان العدد الاوفر من طلابنا الناجحين هذا العام ضمن العشرين الأوائل في عدة اختصاصات ومستويات على صعيد لبنان، وهذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا تضافر جهود الادارة والهيئة التعليمية والموظفين والاساتذة في الملاك والمتعاقدين الذين يتمتعون بالكفاءة وكذلك الاهل".



ودعت الاهالي الى توجيه ابنائهم نحو التعليم المهني الذي اصبح مطلوباً لوظائف الدولة والقطاع الخاص، وطالبت المسؤولين الاهتمام بالمدارس والمعاهد الفنية ومعهد شحيم بشكل خاص عبر تحديث المناهج وتأمين الاساتذة الكفوئين والتجهيزات الحديثة واجراء الاصلاحات والترميمات وصيانة المباني والمعدات."



حمادة



ثم تحدث الوزير حمادة فأمل "ان تكون سياساتنا سلاحاً بيدنا لدعم التعليم المهني والتقني"، مشدداً على "أهمية هذا التعليم المهني والتقني وقال: "أنتم ثروة للبلد، وأنتم وأهم مادة تصديرية للبلد، لأن مهاراتكم تفتح الباب نحو المهن العسكرية والمدنية، وأقول أكثر من ذلك وغير القطاع الخاص، في العالم العربي كله وفي المغتربات."



أضاف: "أنتم أهم من النفط وأهم من الكنوز المكدسة في مصارف لبنان، والمعرضة للتبخّر. أنتم في التعليم المهني والتقني وفي التعليم عموماً، من الروضات الذي هو الشق الاساسي في التعليم، والحمد لله ومنذ ان توليت مهام وزارة التربية، وجدت ان هناك جهداً كبيراً يتم في الروضات، وجهداً أكبر وجيد جداً ونتائج باهرة في التعليم الثانوي، فنحن بحاجة الى دعم التعليم الاساسي والتكميلي بشكل تتواصل فيه كل حلقات التعليم حتى تكون هذه السنة، سنة انطلاق مرحلة جديدة في التعليم الرسمي، ليس لأن التعليم الخاص يواجه بعض الأزمات، ولكن لأن التعليم الرسمي هو تعليم الجمهورية اللبنانية، هو تعليم المساواة والمواطنة، والتعليم المجاني للجميع"، وأشار الى "انه سيطرح خلال ايام اقتراح قانون بإلزامية ومجانية التعليم في كل المراحل، على ان تشمل كل مراحل التعليم المهني والتقني والثانوي أيضاً"، موضحاً "ان البشرى الثانية التي اعلنها هي انني أخذت القرار بإعادة احياء المجلس الوطني الأعلى للتعليم المهني والتقني، فهناك مجلس تعليم عالي ومجالس تعليم لكل المراحل، وانتم كنتم متروكين، فالمرسوم والقانون الذي أنشأ هذا المجلس منذ عقود طويلة ولم يحركه او يشكله احد، ولكن اليوم شكلناه، وان شاء الله ستكونوا من الذين سيتعاونون مع هذا المجلس لدعم التعليم المهني والتقني."



وتابع حمادة: "أما بالنسبة لشحيم، فأعلم ان هناك ملف مهم جداً تحدثت عنه المربية فاتن ضاهر، وهنا اود ان احيي ايضاً مديرة ثانوية شحيم الرسمية السيدة آمنة الحاج. أنا أتعهد لك يا فاتن ان هذا الملف الذي عبر الى الهيئة للإغاثة، فشحيم بتحرز ومهنية شحيم كذلك، أتعهد بأنني سأنقل الى هيئة الإغاثة والى رئيس الوزراء القيّم على هذه الهيئة ان لا يجري اي تخفيض في الموازنة المقدرة لدعم هذا المعهد بكل التجهيزات. كما أنني سأتوقف شخصياً عند المشروع المتواضع والمبدع الذي قدمه لي المهندس الحاج علي، فأقول له انه اذا لم تتابعه الدولة سأتبعه شخصياً وأدعمه، وهذا كله يعني اننا في التعليم في الروضات سوف نبني وكما قلت يا سيدة آمال، والى جانب هذه الواحة التي تعود الى العام 1943 الى الاستقلال، ولكن استقلت بفضلك وبفضل المهندسين والمانحين الكرام دولياً ومحلياً، وهذه الواحة ستبقى، ولكن سننشئ واحة أكبر قرب مبنى المجمع الكشفي في مجمع المدارس، حتى تكون اكتملت حلقة التعليم في شحيم من الروضات الى التكميلي والثانوي والكشفي وطبعاً التعليم المهني والتقني، فشحيم اليوم يبلغ عدد سكانها حوالي 50 الفاً."



ثم تطرق حمادة الى مسيرته برفقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وقال: "ان وليد جنبلاط صديق العمر وزعيم مرحلة لن انساها أبداً في حياتي، فهذا الزعيم الذي انقذ الجبل ولبنان، فأنا اضع كل الثقة بالشاب الواعد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط. وتحية الى الدكتور بلال عبد الله الذي ارافقه منذ ثلاثين عاماً، هذا الشاب المنضبط والعامل بصمت من اجل مصلحة الجميع طبياً وصحياً واجتماعياً وسياسياً."



وختم حمادة بالقول: "ان وليد جنبلاط وتيمور أحبا ان يقدما تبرعاً رمزياً بشكل منحة للأوائل الخمس، فنحيي كل من تميز، وانا على استعداد ومع السيدة فاتن متابعة مساركم بكل مرحلة من المراحل"، ولفت الى "انه تقدم بمشروع قانون الذي يساوي بين اجازتكم وبين الاجازة الجامعية الأكاديمية، حتى لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، والذي هو سقف التعليم الوطني الواحد الموحّد في بلد نتمنى ان يكون ويبقى ويستمر واحداً موحداً."



واعلن حمادة "انه سيضع قريباً في شحيم حجر الأساس للمجمع الكشفي ."



ثم جرى توزيع الدروع على الطلاب.



تدشين الروضات



وكان الوزير حمادة قد افتتح مدرسة روضات شحيم بعد انجاز اعمال الصيانة والتجهيزات للمبنى بحضور النائب بلال عبد الله، محمود عبد الله ممثلاً النائب محمد الحجار، وكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور سليم السيد، مدير مؤسسة "Chf" المهندس ايمن عبد الله، رئيس بلدية شحيم السفير زيدان الصغير ومخاتير البلدة، مفتشون تربويون ومدراء المدارس والهيئة التعليمية.



وقد جال الوزير والمديرة امال مراد والحضور في ارجاء المدرسة واطلع على أقسام الروضات كافة، مبدياً اعجابه بما لمسه وشاهده. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر