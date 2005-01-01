الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار أبو فاعور: الانتخابات جرت علينا مزيدا من التقوقع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أولم النائب السابق أنطوان سعد في دارته في راشيا، لفاعليات في المنطقة، في حضور عضوي اللقاء الديموقراطي النائبين هنري حلو ووائل أبو فاعور، النائب السابق أمين وهبي، الأكسيريخوس إدوار شحاذي ممثلا المطران الياس كفوري، الاب يواكيم أبو كسم، القاضي وسيم أبو سعد، طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب، مسؤول القوات اللبنانية المحامي ايلي لحود، مسؤول "تيار المردة" في راشيا موسى زغيب، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي، رئيس بلدية راشيا بسام دلال، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح أبو منصور، عضو هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام النقابي أكرم عربي، نائب رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال عصام الهادي، رئيسة بلدية بيت لهيا جيزيل خوري، المخرج بودي معلولي، أعضاء المجلس المذهبي الدرزي علي فايق، مروان شروف، نضال أبو حجيلي وعدد من رؤساء البلديات والفاعليات.



أبو فاعور



بدوره قال أبو فاعور: "هذا اللقاء يمثل روح العيش الواحد والمصالحة التي أرساها وليد جنبلاط والبطريرك الرمز الكبير التاريخي مار نصرالله بطرس صفير، هذا الرجل الذي حمل هم لبنان وحمى وحدته، وسيكتب تاريخ هذا الوطن ان المصالحة التي ارساها البطريرك صفير هي التي قادت الى الاستقلال، والاستقلال الذي انجز هو نتاج تلك السياسة الحكيمة والصلبة والمتبصرة ووجهة النظر والرؤية البعيدة لغبطته".



أضاف: "شكرا لواء سعد هذه الدعوة التي نلتقي فيها مع أهل وأصدقاء ومحبين في راشيا ومنطقتها، وقد خضنا وإياك كل السنوات والاستحقاقات الماضية منذ العام 2005 الى العام 2018، سنوات عجاف كان فيها اغتيالات وتهديدات والكثير من التحديات والاستحقاقات، لكن كانت دائما مطعمة بطعم الكرامة والوحدة الوطنية والسيادة والحرية والديموقراطية والاستقلال، حتى اننا كنا نأخذ عليك انك لا تساير ولا تناور، دائما في الموقف الصلب الذي كانت تقتضيه احيانا سياساتنا ان نبارحه الى وقت معين. قلت هذا البيت هو بيت وليد وتيمور جنبلاط، ونحن نقول معك هذا هو بيت وليد وتيمور جنبلاط، وهو بيت كل ابناء راشيا والبقاع الغربي بكل طوائفهم، هو بيت المصالحة. صحيح انك خلعت عنك رداء النيابة ولكن لم تخلع عنك رداء الوطنية، تركت النيابة لكنك لم تترك الدور والموقع الوطني، ومن هذا المنطلق نقول بنيابة او من غير نيابة انت الشريك والصديق ومن نعتبر انه مساحة اللقاء والمحبة والعيش الواحد وركن المصالحة في راشيا، وهذا امر لا يحتاج الى دلائل، انت لم تعبر عنه بالبيانات او التصريحات، بل عبرت عنه بالمسلك والسياسة الصحيحة وبكل الاستحقاقات التي كنت تسعى فيها الى ما يجمع ابناء هذه المنطقة".



وتابع: "للأسف أحيانا تخرج الخطابات بمعنى غرائزي وبمنطلق التحشيد، وكما قلت بان القانون الانتخابي السيء الذكر الملعون الذي اقر، هو الذي عمق الطائفية وأعاد البلاد سنوات الى الوراء في لعنة الصوت التفضيلي وهو صوت شبه طائفي، والذي هو تحايل شكلي وظاهري على القانون المسمى زورا بالقانون الارثوذكسي. رأينا اليوم كيف ان الانتخابات وما أعقبها جرت علينا مزيدا من التقوقع المذهبي والطائفي ومن الغرائز وسنبقى واياك نسير عكس السير ونبحر عكس امواج التعصب والمذهبية التي يريد البعض ان يستفيد منها او ان يستغل هذه القوانين والطروحات لكي يتقوقع اللبناني أكثر فأكثر، كل في حيزه الخاص او طائفته ومذهبه".



وختم متوجها الى سعد: "اذا كان البعض يتعامل معك تاريخيا على اساس انك عقبة في راشيا تم تجاوزها، فنحن نقول لم تكن في يوم من الايام عقبة بل كنت مرتقى للعيش الواحد والمصالحة في راشيا، وانت بعد النيابة ارتقيت أكثر فأكثر، ولن يستطيع ان يتجاوز العلاقة بيننا وبينك كائنا من كان في هذه المنطقة، وسنبقى نأتي الى هذا البيت، بيت اللواء سعد، بيت المصالحة والعيش الواحد، فتحفز وتحضر، لدينا الكثير من الاستحقاقات نخوضها سويا بل لنتقاسم ايضا زاد المصالحة والوحدة الوطنية" المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر