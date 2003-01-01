A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أهمية الدور الفاعل والمشهود لإقليم شمال العراق في العملية السياسية، والمشاركة بتشكيل الرئاسات الثلاث في العراق.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، من بومبيو.



وذكرت حكومة الإقليم في بيان وصل الأناضول نسخة عنه، أن "الجانبين بحثا تطورات الأوضاع ومستقبل العملية السياسية في العراق".



وسلّط الجانبين الضوء على "عملية انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي والجهود الرامية إلى انتخاب رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة".



وأكد الطرفان على تكثيف الجهود لإنجاح وتقدم العملية السياسية في العراق.



وحسب البيان لفت بومبيو النظر على "أهمية الدور الفاعل والمشهود للإقليم في المشاركة في العملية السياسية العراقية وتشكيل الرئاسات الثلاث للبلاد".



ومنذ أمس السبت، يجرى بارزاني لقاءات في بغداد خاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.



ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الثانية الثلاثاء المقبل، إلا أن جدول أعمال الجلسة لا يتضمن فقرة التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية.



وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.



وصّوت البرلمان العراقي بغالبية أعضائه، السبت الماضي، على انتخاب النائب عن "المحور الوطني" السُني محمد الحلبوسي رئيسا له.



ومنذ ذلك التاريخ أصبح لدى النواب مهلة ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر