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الجسر في اليوم الوطني السعودي: تحية تقدير للمملكة قيادة وشعبا
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
غرّد النائب سمير الجسر عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا:

في اليوم الوطني ال88 للمملكة العربية السعودية نتوجه بتحية كبرى للمملكة قيادة وشعبا، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ بلاد الحرمين من كل شر.

واضاف: وهي مناسبة لنؤكد على متانة الرابطة بيننا وبينها، وهي التي ساندت لبنان في كل الظروف الصعبة التي مرّ بها، فكانت نعم الاخ ونعم السند.

بارك الله قيادتها وسدد خطاهم لما فيه الخير على الدوام.

وزاد: كما انني استغل هذه المناسبة لاوجه تحية تقدير الى سعادة سفير المملكة في لبنان معالي الوزير المفوض وليد البخاري على الجهود التي يبذلها على كافة الأصعدة ، والتي يخدم من خلالها المملكة العربية السعودية ولبنان في الوقت عينه.
المصدر : future tv
 
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