الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار عبدالله: لن نسير باتجاه فرض ضرائب جديد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكّد النائب بلال عبدالله في احتفال افتتاح "بطولة قرى اقليم الخروب الاولى في كرة السلة أنه "لم تكن صدفة أن نقيم النشاط الرياضي الأول لنا في هذه المرحلة في برجا. أردناها رسالة لكل من حاول أو يحاول أن يضع حاجزا بين برجا وتاريخها العروبي الوطني والتقدمي. لذلك يشرفني أن انقل لكم تحيّات النائب تيمور جنبلاط وحرصه الدائم على الوقوف مع الاقليم ومع كل قرى الاقليم ومع برجا، فنحن من مدرسة العروبة التقدمية، من مدرسة كمال جنبلاط، مدرسة وليد جنبلاط، ويشرفني أن أقول إننا من مدرسة علاء ترو، وهذه الاستمرارية في نضالنا وعملنا ومواكبتنا وتحملنا للمسؤولية على مدى هذه السنوات سيستمر وبنفس الوتيرة والإرادة والإصرار، وخصوصا ان الظروف التي نمر بها أضحت أكثر صعوبة وأشد خصومة وتنافس، وكثرت الاستحقاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانمائية والبيئية والصحية وغيرها".

أضاف: "لن نغوص في الموضوع السياسي، فنحن نعيش اليوم مرحلة تهدئة، ونتمنى أن تستمر، ولكن أريد أن أوكد أنه في الموضوع الإنمائي وفي موضوع معالجة مشاكل الناس والمواطنين، كنا وسنبقى على نفس المسافة ولن نميّز، فهذه رسالة وتوصية وليد جنبلاط، مهما كانت التباينات السياسية والمواقع السياسية، الإنماء والخدمات لا طائفة لهما ولا توجه ولا انتماء سياسيا لهما، الحاجات التي يتطلبها الناس، يتطلبها الجميع، لذلك وفي هذه المرحلة الحرجة الصعبة من تاريخ لبنان، ونحن نعيش أقصى درجات التوتر والتخلف السياسي إذا صح التعبير، أقول لكم وبكل صراحة، نحن وان كنا جزءا من هذا النظام السياسي، نثق بأن هذا النظام لن يعيش الى الأبد، النظام الطائفي هو المرض الأساسي، وكل ما حملوا من شعارات الفساد وغير الفساد، لن تؤتي ثمارها طالما نعيش هذا النظام الطائفي الزبائني، ولن يتمكن أحد من اجتثاث الفساد، لأن هذا الفساد محمي من طبيعة هذا النظام".

وتابع: "أما ما يخص أزمتنا الإقتصادية، وخصوصا انه في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات هنا وهناك باتجاه فرض ضرائب جديدة على الناس، نقولها بالفم الملآن، اننا لن نسير بهذا الاتجاه، فليفتشوا على مداخيل في أماكن أخرى، وليكفوا عن تحميل الأعباء للمواطن العادي الأجير والموظف والعامل، فهذه رسالتنا وهذا التزامنا وهذه مسيرتنا، فأشكر لمفوضية الرياضة هذا النشاط الناجح، وأتمنى للرياضيين المنافسة الديموقراطية بعكس المنافسة السياسية، والأهم هو أن نربح جميعا هذه الروح الرياضية وهذا التنافس، فأشكر كل من ساهم في هذا النشاط". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر