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أردوغان يكشف عن أولوية جدول أعمال زيارته إلى ألمانيا
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعمل على تحسين الروابط السياسية والاقتصادية مع ألمانيا أثناء زيارته المقررة لها هذا الشهر.
وسيسافر أردوغان أيضا للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلتقي بمستثمرين أميركيين قبل أن يزور ألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 أيلول.

وأضاف في مؤتمر صحافي قبل سفره إلى الولايات المتحدة "أولوية جدول أعمال زيارتي لألمانيا ستكون طي صفحة الفترة الأخيرة في علاقاتنا السياسية تماما".

وتابع "بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع الروابط الاقتصادية بيننا إلى الأمام على أساس المنفعة المشتركة".
المصدر : mtv
 
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