A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كرمت بلدية فنيدق وجمعياتها، تلامذة الشهادات الرسمية ومدير ثانوية فنيدق عدنان قمز الذي أحيل على التقاعد، باحتفال اقيم في مدرسة المقاصد الاسلامية.



حضر الحفل النائب وليد البعريني، النائب السابق خالد زهرمان وممثلون عن نواب عكار، اضافة الى ممثلين عن القادة الأمنيين وعن مفتي عكار زيد زكريا وعن الأحزاب والجمعيات إضافة الى عدد من رؤساء بلديات ومخاتير فنيدق وجرد القيطع.



بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ حسن أبو بكر ثم النشيد الوطني فكلمة التلامذة ألقتها عائشة أحمد السيد.



وكانت كلمة للبعريني، شدد فيها "على أهمية دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات وعلى دعم المدرسة الرسمية التي تشكل العامود الفقري للتعليم في لبنان".



كما شدد في المقابل على "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة لكي تتفرغ هذه الحكومة إلى متابعة أمور الناس المعيشية والأوضاع الإجتماعية الضاغطة".



كما كانت كلمة للمدير المكرم عدنان قمز الذي تقاعد بعد 40 سنة قضاها في خدمة التعليم في فنيدق وجرد القيطع، عدد فيها مراحل تجربته مع التعليم بشكل عام وفي ثانوية فنيدق بشكل خاص.



ختام الكلمات كانت مع رئيس بلدية فنيدق أحمد عبدو البعريني الذي شدد على "دور المدرسة والمعلمين في توطيد مسيرة الفكر والعلم"، شاكرا قمز على "جهوده المميزة في خدمة العلم والتعليم". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر