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اعتصام خطباء وأئمة مساجد من عكار للمطالبة في حقوقهم
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
نظم عددٌ من أئمة وخطباء المساجد إعتصاماً أمام دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية بعدما ساءت في الآونة الأخيرة وتوقيف ” بطاقة التأمين الصحي والتي كانت ممولة من دولة الإمارات”.

وألقى كلمة المعتصمين الشيخ محمد إسكندر مطالبين بالتالي:

١- إدراج أسماء جميع أفراد الجهاز الديني في عكار ضمن نقابة مؤسساتية حكومية أسوة بالمحامين والمهندسين والتجار والمزارعين وغيرهم.

٢- تأمين رواتب لكل العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار والتابعين حكما لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية.

٣-تأمين بطاقة استشفاء وضمان صحي من خلال التنسيب إلى صندوق الضمان الإجتماعي حفظا لكرامة العلماء.

٤- حق العلماء الشرعي والقانوني في انتخاب المفتي في عكار.

٥- أمام هذا الواقع المرير نطالب القائمين على أمور الطائفة الكريمة بإيجاد حلول مشرفة كما هي حال رجال الدين في الطوائف الأخرى في هذا البلد.

٦- نطالب بإستقالة كل مسؤول في هذه الطائفة عاجزٍ عن تحقيق هذه المطالب وإيجاد حلول جدية وسريعة، وإلا فالأمور آيلة الى التصعيد ، وكل خطوة يكشف عنها في حينها.

هذا وأكد المعتصمين أن إجتمعاتهم ستبقى مفتوحة حتى تحقيق مطالبهم
المصدر : future tv
 
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