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الرئيس المكسيكي المنتخب: لا نريد مواجهة مع ترامب
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس لوبيز أوبرادود إنه لا يريد مواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موضع الهجرة.

وقال "لن نخوض مواجهة مع حكومة الولايات المتحدة، لن نخوض مواجهة مع الرئيس دونالد ترامب".

وتابع أوبرادور الذي يتولى منصبه في الأول من كانون الأول أن "بناء الجدران أو اللجوء للقوة لا يحلان مشكلة الهجرة التي تتطلب دبلوماسية"
المصدر : mtv
 
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