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سيزار أبي خليل: يا ليت "الاصوات الوطنية" لجأت الى الوقائع بدل "القيل والقال"
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
رد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسميه عبر تغريدة على تويتر.

وكتب أبي خليل: "يا ليت "الاصوات الوطنية" لجأت الى الوقائع والمحاضر بدل الشائعات والقيل والقال اذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أو التراضي كما تعودتم... واستطرادا "سيمنز" لم تشارك في اي مناقصة"
المصدر : lbc
 
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