رد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسميه عبر تغريدة على تويتر.



وكتب أبي خليل: "يا ليت "الاصوات الوطنية" لجأت الى الوقائع والمحاضر بدل الشائعات والقيل والقال اذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أو التراضي كما تعودتم... واستطرادا "سيمنز" لم تشارك في اي مناقصة"