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الاحد في ٢٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:32 م
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لبنان
سيزار أبي خليل: يا ليت "الاصوات الوطنية" لجأت الى الوقائع بدل "القيل والقال"
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
رد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسميه عبر تغريدة على تويتر.
وكتب أبي خليل: "يا ليت "الاصوات الوطنية" لجأت الى الوقائع والمحاضر بدل الشائعات والقيل والقال اذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أو التراضي كما تعودتم... واستطرادا "سيمنز" لم تشارك في اي مناقصة"
المصدر :
lbc
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