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الرئيس عون غادر الى نيويورك... ويرأس وفد لبنان الى افتتاح الجمعية العمومية للامم المتحدة
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ترافقه اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، على رأس وفد رسمي واداري واعلامي، متوجها الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى افتتاح اعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العمومية للامم المتحدة.

ويضم الوفد الرسمي: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي سينضم لاحقا الى الوفد، مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة امل مدللي وسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى.

ومن المقرر، ان يلقي رئيس الجمهورية كلمة لبنان امام الجمعية العمومية قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل (بتوقيت نيويورك)، بعد الظهر (بتوقيت بيروت)، على ان يلتقي بعد ذلك الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتييرس.

وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والاجنبية ومع مسؤولي المنظمات الدولية.

كما يلتقي ابناء الجالية اللبنانية في احتفال خاص، يعود بعدها الى بيروت واللبنانية الاولى والوفد المرافق.
المصدر : lbc
 
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