الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار كرم: "القوات" حاجة وضمانة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد امين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم "ان هدف "القوات" خدمة المجتمع وحماية السيادة، ومحاربة الفساد وبناء المؤسسات وليس السلطة المجردة من مفهوم المؤسسات، ولا المراكز الفاقدة للمسؤوليات، ولا المحاصصات البعيدة من الشراكة. والقوات ستبقى حاجة لا يستطيع أحد تجاوزها فهي الضمانة للوطن والسيادة وللتوازن بين كل فئات الوطن".



كلام كرم جاء خلال العشاء السنوي لمركز القوات اللبنانية - عين عكرين الكورة الذي اقيم في مطعم الحورة، في حضور السيدة ماري فريد حبيب، منسق الكورة رشاد نقولا، كاهن رعية بلدة عين عكرين الخوري جورج يوسف، رئيس البلدية فؤاد جرجس، المختار سهيل ضومط وحشد كبير من منسقي قرى وبلدات قضاء الكورة.



وأضاف كرم: "كم نحن بحاجة لدولة، كم نحن بحاجة لوعي وطني، كم نحن بحاجة لحكمة، كم نحن بحاجة لوحدة في المفاهيم اللبنانية والديموقراطية، والإعتراف بالآخر، كم نحن بحاجة لكل ذلك، وكل ذلك لا يتحقق إلا مع القوات. لماذا مع القوات اللبنانية؟ ليس لأن القوات أنانية، ليس لأن القوات اللبنانية تهوى السلطة وتضحي بالوطن من اجلها، وليس لأن القوات تهدف للمحاصصة على حساب المصلحة العامة، وليس لأن القوات تكابر وتعاند على حساب مصلحة الشعب وإقتصاد الوطن وإستقرار الوضع، وليس لأن القوات تناور وتعرقل من أجل الملفات الخاصة والمشكوك بأمرها، بل لأن القوات هوية تفتخر بها وتضاف لهويتها الأساسية السيادية، وهي هوية حزب الجمهورية القوية، الجمهورية القوية بمؤسساتها وأدائها وبإنجازاتها وبشفافيتها".



وتابع: "القوات بهذه الهوية أصبحت الضمانة للوطن وللتوازن بين كل فئات الوطن للسيادة وللاستمرار وللقوة من أجل الشعب والجمهورية. وكما القوات في كل لبنان، كذلك القوات في كل الكورة".



وأضاف: "إعتقدوا واهمين أنه بعدم وصول ممثل "القوات" في الكورة الى الندوة البرلمانية وهو منتصر هي البداية لتراجع القوات في الكورة، فها هي القوات تكثف نشاطاتها وإنجازاتها الكورانية، وها هم القواتيون يعملون ويجهدون أكثر من قبل، وها هو ممثل القوات اللبنانية في الكورة يتحمل مسؤولياته أمام أهله ومنطقته وكأن لا شيء تغير، كل ذلك لأن ليس المركز هو الذي يصنع القوات وقضيتها، بل القوات هي التي تعطي القوة للمراكز والمناصب".



وختم كرم: "هدف "القوات" ليس السلطة المجردة من مفهوم المؤسسات، ولا المراكز الفاقدة للمسؤوليات، ولا المحاصصات البعيدة من الشراكة. "القوات" هدفها خدمة المجتمع وحماية السيادة، ومحاربة الفساد وبناء المؤسسات، ستبقى القوات حاجة لا يستطيع أحد تجاوزها، لا في الإنتخابات الرئاسية والمثال الإنتخابات الأخيرة، ولا في الإنتخابات النيابية والنتائج معروفة ولا في الحكومة. فقوة القوات من الشعب، وهي القوة للشعب والجمهورية". المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر