A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال مثّل عضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعي الرئيس سعد الحريري في احتفال مدارس الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية السنوي لتخريج طلاب مدارسها في أرض ملعب مجمع عمر بن الخطاب التربوي في حلبا



وألقى المرعبي كلمة استهلها بنقل تحيات الرئيس الحريري الى الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية والقيمين عليها،كما الى اهل عكار الذين يكن لهم الرئيس الحريري كل المحبة والاحترام، مباركا للطلاب نجاحهم باسمه واسم الرئيس الحريري.



وقال "يشرفني ان امثل الرئيس الحريري في هذا الحفل الكريم، حفل تكريم الطلاب، ويؤسفنا ان نكون في هكذا وضع دون حكومة ولاسباب خاصة، وفئوية، ونحن نرفض هذا الواقع ولدينا حاجات اساسية هي حاجات الناس اليومية، وهؤلاء الطلاب الذين نخرجهم اليوم، هم بحاجة الى فرص عمل، وهناك العديد من حملة الشهادات والمتفوقين، وعلينا جميعا كقوى سياسية ان ننظر للاقتصاد وحاجات الناس الاساسية ، نحن بحاجة الى انماء والى علم والى اقتصاد، وان شاء الله تتحقق امال هذا الجيل الواعد والصادق من خلال الحكومة الجديدة والتي ستشكل باذن الله رغم كل الصعوبات التي يواجهها الرئيس المكلف ولدينا ايمان بانه سيدور كافة الزوايا وان شاء الله سيشكل حكومة قوية وجامعة وتمثل كافة الافرقاء، لان الرئيس الحريري يؤمن بان الحكومة الجامعة هي الوحيدة القادرة على العمل وتحقيق الانجازات والاصلاحات الضرورية، ونحن متفائلون والرئيس وضع في راس اولوياته عكار، وهي لها حصة وازنة في مؤتمر سيدر، وسيكون لها حصة ايضا بالتوظيف الذي سينتج عن هذا المؤتمر لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر