الاحد في ٢٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:10 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الرئيس عون معزيا نظيره الايراني: الارهاب وباء يصيبنا في الصميم والدين منه براء
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نظيره الايراني حسن روحاني، معزيا بضحايا الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.

ودان الرئيس عون في برقيته الهجوم، معتبرا "ان هذه الجريمة الارهابية تثبت ان الارهاب وباء يصيبنا في الصميم، والدين منه براء. وقد عانينا منه في لبنان ودفعنا غاليا ثمنه".

وجاء في البرقية: "انني إذ اشاطركم الألم، اتقدم منكم شخصيا، ومن خلالكم الى شعبكم بأحر التعازي، سائلا القدير ان يسكن الشهداء فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا اليه الدعاء ان يصونكم من هوان اي شر".
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - الرئيس عون غادر الى نيويورك... ويرأس وفد لبنان الى »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - الرئيس بري يبرق للقيادة الإيرانية معزيا بضحايا هجوم »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - افتتاح مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة برعاية الحريري »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - الراعي للمسؤولين: أخرجوا من ذاتكم »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - رياض سلامة: إستقالتي غير واردة على الاطلاق »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - باسيل غادر الى الولايات المتحدة »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - أزمة الإسكان ترخي بظلالها على الجلسة التشريعية »