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الاحد في ٢٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:10 م
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الرئيس عون معزيا نظيره الايراني: الارهاب وباء يصيبنا في الصميم والدين منه براء
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نظيره الايراني حسن روحاني، معزيا بضحايا الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.
ودان الرئيس عون في برقيته الهجوم، معتبرا "ان هذه الجريمة الارهابية تثبت ان الارهاب وباء يصيبنا في الصميم، والدين منه براء. وقد عانينا منه في لبنان ودفعنا غاليا ثمنه".
وجاء في البرقية: "انني إذ اشاطركم الألم، اتقدم منكم شخصيا، ومن خلالكم الى شعبكم بأحر التعازي، سائلا القدير ان يسكن الشهداء فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا اليه الدعاء ان يصونكم من هوان اي شر".
المصدر :
lbc
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