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وزير اسرائيلي: سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا رغم الأزمة
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن وزير الطاقة "ال​إسرائيل​ي" يوفال شتاينتس أن "إسرائيل ستواصل هجماتها ضد ​إيران​ في ​سوريا​".

ولفت شتاينتس في مقابلة مع "القناة العاشرة الإسرائيلية" إلى أن "إسرائيل ستستمر في العمل بسوريا رغم الأزمة والتوتر الأمني في أعقاب سقوط الطائرة الروسية بالنيران السورية المضادة".

وأشار إلى أنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى الاستمرار في حملتها بسوريا في ظل وجود الإيرانيين وغيرهم"، معتبرا أن "حملة إسرائيل في سوريا حققت نجاحات كبيرة".
 
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