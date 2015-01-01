الاحد في ٢٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:25 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
وزير الخارجية الفرنسي يرى أن مالي "تولد من جديد"
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
رأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مالي التي بدأ رئيسها ولاية ثانية من خمس سنوات "تولد من جديد"، داعيا إلى العمل على إحلال السلام في هذا البلد.

وقال لودريان متحدثا لوكالة "فرانس برس" بعد زيارة لباماكو حضر خلالها عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ58 للاستقلال إن "مالي تولد من جديد" وعلى السلطات الآن تطبيق اتفاقات السلام الموقعة عام 2015 في العاصمة الجزائرية مع حركة التمرد السابقة والتي لم تطبق منذ ذلك الحين.

ورأى لودريان إن "مالي استعادت كرامتها والظروف متوافرة من أجل تطبيق مرحلة إرساء الاستقرار والمصالحة، كل العناصر موجودة"، مشيرا إلى أنه لمس "إرادة حقيقية بهذا الصدد" لدى الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا اللذين التقاهما.

لكنه اعتبر أن هذه "الفسحة تواجه قيودا" ودعا الدولة المالية الشديدة المركزية إلى "الشروع في نقل الصلاحيات إلى المناطق"، مؤكداً أن الرئيس المالي "يريد القيام بذلك من خلال إصلاح الدستور".
المصدر : AFP
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - مستشار ترامب: إيران تقترب من الانهيار.. وخامنئي يعرف »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - بومبيو: إيران تعرقل السلام في اليمن بدعمها للحوثيين »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - بدء تشييد جزء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - بكين تسلم السفير الأميركي "إحتجاجا رسميا" »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - الصين: ليس من حق أميركا التدخل في تعاوننا العسكري مع »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - كيم يقوم بزيارة جوابية لسيئول في ديسمبر القادم »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - ارتفاع محصلة غرق العبارة "ام في نيريري" في تنزانيا الى »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - أحد كبار ممولي حزب الله: من هو أسعد بركات؟ »