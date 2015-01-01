رأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مالي التي بدأ رئيسها ولاية ثانية من خمس سنوات "تولد من جديد"، داعيا إلى العمل على إحلال السلام في هذا البلد.



وقال لودريان متحدثا لوكالة "فرانس برس" بعد زيارة لباماكو حضر خلالها عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ58 للاستقلال إن "مالي تولد من جديد" وعلى السلطات الآن تطبيق اتفاقات السلام الموقعة عام 2015 في العاصمة الجزائرية مع حركة التمرد السابقة والتي لم تطبق منذ ذلك الحين.



ورأى لودريان إن "مالي استعادت كرامتها والظروف متوافرة من أجل تطبيق مرحلة إرساء الاستقرار والمصالحة، كل العناصر موجودة"، مشيرا إلى أنه لمس "إرادة حقيقية بهذا الصدد" لدى الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا اللذين التقاهما.



لكنه اعتبر أن هذه "الفسحة تواجه قيودا" ودعا الدولة المالية الشديدة المركزية إلى "الشروع في نقل الصلاحيات إلى المناطق"، مؤكداً أن الرئيس المالي "يريد القيام بذلك من خلال إصلاح الدستور".