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المحامي الشخصي لترامب: ستتم الإطاحة بالحكومة الإيرانية
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
لفت رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العقوبات الأميركية على إيران تسبب وجعا اقتصاديا يمكن أن يفضي إلى "ثورة ناجحة" وهو ما يتناقض مع تصريحات الإدارة التي تقول أن تغيير نظام الحكم في طهران ليس سياسة الولايات المتحدة.

وقال جولياني الذي كان يتحدث بصفة شخصية رغم أنه حليف لترامب خلال اجتماع نظمته "منظمة الجاليات الإيرانية الأميركية" التي تعارض حكومة طهران" لا أعرف متى سنطيح بهم".

وأضاف أمام حشد في فندق في تايمز سكوير "قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين. ولكنه سيحدث".

وتتناقض تصريحات جولياني مع سياسة إدارة ترامب بعدم السعي إلى إحداث تغيير في نظام الحكم حتى على الرغم من إعادة فرضها عقوبات تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل.

وتأمل إدارة ترامب بأن تجبر العقوبات إيران ليس فقط على الحد من برنامجها النووي وإنما أيضا وقف التشدد في الشرق الأوسط.
المصدر : lbc
 
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