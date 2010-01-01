الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان افتتاح مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة برعاية الحريري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نظمت اللجنة العلميّة في نقابة المهندسين في بيروت، مؤتمرها الأول من سلسلة مؤتمراتها، بعنوان "الثورة الصناعيّة الرابعة" برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح في مقر نقابة المهندسين في بئر حسن.

حضر المؤتمر رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت وممثلون عن قادة الاجهزة الامنية والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والنقيب خالد شهاب واعضاء من مجلس النقابة حاليين وسابقين، وممثلون عن عدد من الشركات والمؤسسات والمشغلات التكنولوجية في لبنان والمنطقة.



بداية تحدث رئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت وسام الطويل فرأى "ان اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت رؤية واضحة لعملها لهذه ألسنة، تُرجِمت بأربعة مؤتمرات مترابطة تحت عنوان رئيسي هو "الثورة الصناعية الرابعة". نبدأ أليوم بتعريف هذه الثورة من نواحيها العلمية والتكنولوجية والإجتماعية، تليها مؤتمرات أكثر تخصصاً، بدءاً بالمدن الذكية في تشرين الثاني من هذه ألسنة، ثم مؤتمر الذكاء الإصطناعي والثورة الرقمية وتأثيرهما على الإقتصاد في كانون الثاني من ألسنة المقبلة، وننهي سلسلة هذه المؤتمرات في اذار 2019 بمؤتمر عن تحديات التعليم العالي الهندسي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة".



ثم القى النقيب جاد تابت كلمة قال فيها: "يقف العالم اليوم على أعتاب ثورة جديدة هي الرابعة في تاريخ البشرية، وقد اختار مؤتمركم الأول من سلسلة المؤتمرات ستعقد في النقابة عنوان: 'الثورة الصناعية الرابعة” شعارا له، ومرّد هذا الاختيار، يعود الى ثورة الحوسبة الرقمية، التي انطلقت في خمسينات القرن الماضي، والتي وصلت إلى ذروتها وتطبيقاتها في الذكاء الصناعي، والتكنولوجيا الحيوية وثلاثية الأبعاد، فضلا عن الثورة الحاصلة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي."

بعد كلمتي الافتتاح قدمت غريس نجار عرضا عن الثورة الصناعية الرابعة مستعرضة تاريخ الثورة الصناعية الأولى في القرن التاسع عشر والثانية والثالثة. وعرضت للقوى الدافعة للثورة الصناعية الرابعة التي تتألف من " السانسر وديتا" والبرامج وسبل التواصل بين الأنظمة وقدرة نقل المعلومات وتحليلها الهائل إضافة الذكاء الحاصل اليوم من الآلة والحاسوب الذي يدعم اعمال التخطيط ويقوم بمهام عدة واعمال استباق المشاكل ودعم الصيانة المسبوقة. وما زاد على هذه التطورات الداعمة لهذه الثورة قوى التحكم عن بعد في أي وقت والمرونة في التواصل والتحكم والتصميم كل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وعرضت الى المجالات التي تطورات في إمكانية التواصل مع البيئة الفيزيائية المحيطة، مؤكدة على اننا نعيش مع آلات اذكى ومنازل اذكى ومدن ومجتمع مترابط ببعضه وتطرقت الى القضايا البارزة التي يجب حلولها وتطبيقاتها وفي اغلبها ذو طابع منهجي منظم، مختصرة بالعوامل وتوزيع العمل بين الانسان والألة وتنمية القدرات في هذا المجال وتاقلم الانسان مع الحياة الجديدة واستعداد المؤسسات والفجوة تنمية والمهارات ومتابعة الثورة وآثارها التي تطال النواحي الاقتصادية والمؤسساتية.

وأنهت بكلمة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وجه نحن لم نعش في زمن اكثر وعودا من هذا الزمن وقال يجب الرد على التكنولوجيا برؤية شاملة لاعادة النظر بكيفية رسم المستقبل الاقتصادي وآثار الثورة عليها.



وتطرق نائب رئيس مجلس ادارة مدير عام منطقة الشرق الاوسط لشركة SAP جرجي عبود الى كيفية تطور تطبيقات وحلول المعلوماتية منذ العام 1960 مرورا بالعام 2010 وصولا الى العام 2030 مسلطا الضوء على التكنولوجيا التي تطورت مع القيم الانسانية للمحافظة عليها، واشار الى ان بعض التطبيقات ونماذج الحلول والمجالات التي وجدت بفضل هذه الثورة الصناعية الرابعة وابرزها الموبايل عن كل مواضيع التكنولوجية والمكننة انظمة الاعمال والتحول الرقمية وصولا الى ما يسمى المؤسسة الذكية".

واشار الى انه "انطلاقا من موقعه القيادي في كبريات الشركات الرائدة والممكنة لهذه التكنولوجيا التي انجزت عملية الترابط بين الاشخاص لوصولهم الى الاشياء التي يريدونها بفضل Big DETA اضافة الى الخدمات الابتكارية التي تقدمها المؤسسات، متناولا كيف لهذه الابتكارات ان تفيد لبنان وتحل بعض المشاكل البارزة مثل النقل البري والجوي وكيف يمكن ان تستفيد هذه المنطقة من ابتكارات التكنولوجيا، واعطى مثلا عن النماذج العالمية التي تستفيد من التكنولوجيا وصولا الى المطار الذكي مثلا، فضلا عن رغبة المستهلك في الحصول على التطبيقات، لافتا الى المواهب التي يمكن ان ترسم مستقبل فعال لكل انسان ولكل المجتمعات".



وتحدث خالد حمدي عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة تماشيا مع الثورة الصناعية الرابعة، وقد استهل كلمته بمقدمة بسيطة عن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لكونها من أسرع المدن نموا في العالم تتميز ببنية تحتية على أعلى المستويات العالمية،

ثم تطرق المتحدث إلى الأنماط الحديثة التي تميز الثورة الصناعية الرابعة وأهمها الذكاء الصناعي والبيانات الكبيرة وإنترنت الاشياء.

واستعرض حمدي الاستراتيجيات التي قامت دولة الإمارات بإرسائها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة في كافة نواحي العمل ومنها استرايجيات الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية المدينة الذكية في دبي، واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة وكذلك استراتيجية الطباعة ثلاثية الابعاد.

تلا ذلك شرح لمجموعة من النماذج الرئيسية لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ودبي وخاصة في مجال التنقل.

وقدم المتحدث بعض التوصيات لمساعدة الدول والحكومات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة تتلخص في ضرورة وضع الاستراتيجيات الملائمة لطبيعة الدولة، وتوعية وتثقيف الجمهور بالصورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها بالإضافة إلى مأسسة الابتكار في كافة الجهات الحكومية والخاصة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر