A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر أعلن مسؤولون أن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأضافت أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات فضلا عن كندا.



وقالت خدمة المارشال الأميركية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان إن شون ريتشارد كريستي (27 عاما) كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.



وذكرت السلطات أن كريستي هدد الرئيس الأميركي في حزيران الماضي في منشور على فيسبوك انتقد خلاله أيضا جون مورغانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.



وكريستي متهم بأنه كتب على فيسبوك "استمر في ذلك يا مورغانيلي. أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترامب".



واختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.



وتعتقد السلطات أنه غادر بنسلفانيا متوجها إلى نيويورك بشمال البلاد ثم تسلل إلى كندا وعاد مرة أخرى عبر وست فرجينيا ثم إلى كنتاكي ومنها لماريلاند قبل أن يستقر في أوهايو.



وخلال رحلته الطويلة سرق كريستي أربعة أسلحة وعددا كبيرا من السيارات المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر