الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الراعي للمسؤولين: أخرجوا من ذاتكم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "شكره للدولة الكندية على احتضانها لابناء الجالية اللبنانية على ارضها، وللقنصل فارس على تقدمته هذا التمثال الذي يجسد تاريخ هجرة اول لبناني الى هليفاكس".



واشار خلال رعايته ازاحة الستارة عن تمثال المغترب اللبناني، بدعوة من القنصل الفخري في هاليفاكس وديع فارس الى ان "هذا التمثال يجسد ابعادا ثلاثة. ابعاد هي الخروج من الارض والمغامرة والطموح، وقال: "هذا التمثال يخاطب المسؤولين في لبنان ويقول لهم انا خرجت وضحيت واطلب منكم ان تخرجوا من مصالحكم وحساباتكم الصغيرة من اجل لبنان والدولة اللبنانية. فلا تخافوا لانني انا لم اخف بل غامرت وكانت كلفة ترك الارض والهجرة كبيرة، ولكن وجدت الكثير بهذه المغامرة لذلك نقول لا تخافوا ان تركتم مصالحكم الصغيرة من اجل بناء وطن ودولة لان ما تبنوه لكم زائل معكم لكن الدولة تعطيكم معنى لحياتكم".



واضاف: "هذا التمثال يقول للمسؤولين اللبنانيين انا غامرت وسرت نحو المجهول، فغامروا انتم ايضا وسيروا الى الامام لانكم لا تستطيعون من دون المغامرة بناء دولة كانت موجودة وهي تسير نحو الخراب وانتم مسؤولون عن اعادة بنائها. دولة عمرها 99 سنة كانت تسمى في الخارج سويسرا الشرق، ونحن لا نقبل ان تصل الى ما وصلت اليه اليوم وكأنها اصبحت في المرتبة الاخيرة بين الدول لذلك عليكم المغامرة من اجل بنائها من دون خوف".

وتابع: "هذا التمثال يقول ايضا للمسؤولين" فليكن لديكم الطموح واخرجوا من تقوقعكم ومن حساباتكم الرخيصة ونفوذكم وعالمكم الصغير واطمحوا الى العالم الاكبر لان العالم بأسره ينظر الى لبنان، ولا تستطيعون انتم تصغيره الى حجمكم، وليكن طموحكم ببلد كبير بين بلدان العالم".

وتوجه الى ابناء الجالية الحاضرين، بالقول: "هذه الكلمات والمشاعر موجودة في قلوبكم في كندا وفي قلوب كل ابناء الجاليات اللبنانية في انحاء العالم، وبالرغم مما حققتموه من نجاحات حيثما انتم، انما تبقى الكآبة موجودة لديكم على وطنكم لبنان ألا يكون كالاوطان التي استقبلتكم لذلك انتم تتكلمون من خلال هذا التمثال".

وختم الراعي: "لا احد يبني شيئا كبيرا ان لم يخرج من ذاته، فعلى المسؤولين عندنا ان يخرجوا من ذاتهم من اجل بناء الوطن".

وتخلل الاحتفال كلمات لكل من ريفن ومكنيل وسافنج اجمعوا فيها على شكر القنصل فارس وعقيلته على ما يقدمانه سواء اكان لهليفاكس او للجالية اللبنانية، منوهين بالنجاحات التي حققها اللبنانيون في هاليفاكس على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واكدوا "ان الشعب اللبناني شعب جبار وطموح".

بعد ذلك، ازاح الراعي وتابت وفارس الستارة عن التمثال على اغنية الراحل الكبير وديع الصافي "طلو حبابنا طلوا" وسط تصفيق ابناء الجالية اللبنانية التي ادمعت اعين الكثيرين منهم، ثم لبى الحاضرون دعوة فارس الى مأدبة غداء اقامها على شرف الراعي والوفد المرافق.

المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر