الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار سامي فتفت: معركة الوزير باسيل على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط تعرقل تشكيل الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اوضح النائب سامي فتفت ان العقدة المسيحية تكمن في توزيع حقائب الدولة وفي وزارة الدفاع تحديداً، مشيرا الى ان حزب القوات بدأ المعركة بطريقة صحيحة وقدم التنازلات.



وفي حديث لبرنامج لقاء الاحد عبر صوت لبنان اوضح فتفت ان معركة الوزير باسيل على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لا تحسّن العلاقات داخل الكتل بل تعرقل تشكيل الحكومة، موضحا ان حل أزمة التشكيل يكمن بتنازل أحد رؤساء الكتل عن مطالبه لحلحلة الامور وعلينا حل امورنا داخلياً من دون اللجوء الى وساطات خارجية.



فتفت الذي شدد على ضرورة الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة دعا الى تشكيل الحكومة قبل نهاية العام والا فعلينا البحث في خطط لانقاذ الوضع الاقتصادي لتلافي خسارة نتائج مؤتمر سيدر، معتبرا ان حكومة الوحدة الوطنية تلغي الدور الرقابي للنائب الا ان الصيغة القائمة في البلد تتطلب اعتماد هذه التركيبة الحكومية.



ورأى فتفت ان حاكم مصرف لبنان هو رمز الاستقرار في البلد واي خبر حول استقالته له وقعه على اللبنانيين وهذا ما استدعى تدخل الرئيس الحريري للتوضيح، متهما في هذا الاطار بعض القوى الخارجية التي تسعى بشكل دائم لزعزعة الوضع الداخلي



وعن الجلسة التشريعية شدد فتفت على ضرورة انعقادها، لافتا في معرض رده على ما يحكى عن رفض المستقبل عقد جلسة في ظل حكومة تصريف اعمال الى ان الرئيس سعد الحريري لن يقف في وجه شيء يكون لمصلحة البلد، موضحا ان الجلسة تأتي في اطار الضغط السياسي والتنبيه بأنّه لا يمكننا الإنتظار أكثر ويجب ان نتحرّك ونذهب في أسرع وقت إلى تشكيل الحكومة، وإلّا فكلّ ما يقر لا معنى له. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر