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الاحد في ٢٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:22 ص
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جنبلاط: ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر عن ملف الكهرباء.
وكتب جنبلاط: "في ملف الكهرباء، ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر، صوت مدوٍ ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي احد الاسباب الرئيسية للعجز والدين العام".
المصدر :
lbc
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