غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر عن ملف الكهرباء.



وكتب جنبلاط: "في ملف الكهرباء، ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر، صوت مدوٍ ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي احد الاسباب الرئيسية للعجز والدين العام".