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المرعبي: أهالي عكار متمسكون بالوطن رغم كل الحاجات
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
غرد النائب طارق المرعبي، عبر حسابه على 'تويتر” قائلا: 'عكار ينابيع من المحبة والألفة والأصالة والقيم وأهاليها متمسكون بالوطن رغم كل الحاجات والنقص في الإنماء والخدمات وأملهم كبير بالرئيس المكلف سعد الحربري الذي يحظى بمحبتهم العارمة”.
المصدر : المستقبل
 
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