غرد النائب طارق المرعبي، عبر حسابه على 'تويتر” قائلا: 'عكار ينابيع من المحبة والألفة والأصالة والقيم وأهاليها متمسكون بالوطن رغم كل الحاجات والنقص في الإنماء والخدمات وأملهم كبير بالرئيس المكلف سعد الحربري الذي يحظى بمحبتهم العارمة”.