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أزمة الإسكان ترخي بظلالها على الجلسة التشريعية
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وعلى جدول أعماله تسعة وعشرين بندًا

وسيرخي البند السادس عشر أي أزمة الاسكان لا سيما في الشق المتعلق منها بالقروض بظلاله على الجلسة
المصدر : المستقبل
 
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