أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديثٍ للـ”ال بي سي” 'ان كل ما يقال عن استقالتي لا يتعدى الشائعات التي تهدف الى زعزعة الوضع النقدي الجيد”، وأضاف: 'إستقالتي غير واردة على الاطلاق