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رياض سلامة: إستقالتي غير واردة على الاطلاق
 
 
 
 
 
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٢٣ ايلول ٢٠١٨
 
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديثٍ للـ”ال بي سي” 'ان كل ما يقال عن استقالتي لا يتعدى الشائعات التي تهدف الى زعزعة الوضع النقدي الجيد”، وأضاف: 'إستقالتي غير واردة على الاطلاق
المصدر : lbc
 
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