غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل صباحا إلى الولايات المتحدة الأميركية.



وسيبدأ جولته في بوسطن التي يعقد فيها لقاء مع الجالية اللبنانية ثم ينتقل بعدها الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة من ضمن الوفد اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان يعقد سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية على هامش الجمعية العامة.



وفي اطار زيارته الاميركية، يلقي باسيل محاضرة في جامعة برينستون تتناول موضوع عودة النازحين السوريين في لبنان، كما يشارك في اجتماع للبحث في تداعيات وقف التمويل الاميركي للأونروا وسبل تثبيت حق العودة.



كما يلتقي الجالية اللبنانية في فيلادلفيا ونيوجرسي