أشار رئيس 'حركة التغيير” إيلي محفوض أن 'تأخير تشكيل الحكومة يترافق مع أخطر حملة شائعات تطال القطاعات السياسية والمالية على السواء وما تم ترويجه عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقدمة مقصودة عن تصميم واضح لإلحاق الضرر بالمالية العامة وأخشى ما أخشاه التضييق على سلامة الذي يواكب مسألة العقوبات بكثير من العقلانية والدراية”.



وتابع، عبر حسابه على 'تويتر”: 'لبنان ملزم بتطبيق العقوبات المفروضة على 'حزب الله” خاصة المالية منها وبالتالي تتجه الأمور نحو استحقاقات كبيرة تتطلب وجود حكومة مركزية لمواكبة التطورات وبالتالي بات التعطيل يخفي معالم تواطؤ ومؤامرة ستجعل الجمهورية اللبنانية في مهب الريح ما لم نستلحق لملمة الخلافات الحصصية”.