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هكذا علّق رياض سلامة على "استقالته"..
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
قال حاكم مصرف رياض سلامة، في تصريح لـ"LBCI"، إنّ "كل ما يقال بشأن استقالتي لا يتعدى الإشاعات التي تهدف إلى زعزعة الوضع النقدي الجيّد"، معلناً أنّ استقالته غير واردة على الإطلاق".
 
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