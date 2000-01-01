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بدء تشييد جزء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
تعتزم الولايات المتحدة البدء ببناء جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك الذي تعهد به الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لوقف الهجرة غير الشرعية التي يعتبرها خطرا أمنيا.


ويغطي الجزء الجديد أربعة اميال (ستة كيلومترات) من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك التي يبلغ طولها 2000 ميل، كما انه سيحل مكان سياج موجود بين ايل باسو في تكساس وسيوداد خواريز في المكسيك، وفق ما أفادت الجمارك الأميركية وجهاز حماية الحدود في بيان.


واوضح رئيس قوة الحدود في قطاع ايل باسو آرون هال ان "الجدار الجديد سيكون أكثر متانة وأكثر فعالية في ردع الداخلين بطريقة غير شرعية".


واشار الى أنه سيتم استبدال السياج الموجود بحاجز حديدي بطول 18 قدما (5.4 امتار) يسمح لعناصر الدوريات بمشاهدة الجانب الآخر من الحدود.
 
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