احيت سفارة المملكة في بيروت اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، باحتفال دعا اليه القائم باعمال السفرة الوزير المفوض وليد البخاري في مجمع سيسايد في بيروت.



وحضر الاحتفال حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية والديبلوماسية والدينية والاعلامية تقدمهم الرئيس سعد الحريري وممثلين عن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.



وأكد الوزير البخاري، في كلمة له، أنّ المملكة 'حرصت على توظيف علاقاتها على الساحة الدولية وتنسيق المواقف مع الدول العربية، للتأثير إيجاباً في التعاطي الدولي مع قضايا العرب”.



وشدّد على أنّ 'القضية الفلسطينية كانت وما تزال على رأس أولويات المملكة واهتماماتها، حيث تسعى لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المبنية على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية، لإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.



وأضاف بخاري أنّ 'ثروة لبنان الحقيقة هم أبناؤه الذين انتشروا في أصقاع الأرض وكانوا مدعاة فخر لبلدهم، وأن اللبناني متميز بثقافته وقدرته على تجاوز المحن”.



كما تخلل الحفل لوحة فنية تعمس التراث العربي السعودي العريق.