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بكين تسلم السفير الأميركي "إحتجاجا رسميا"
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأميركي في بكين وسلمته "احتجاجا رسميا" على العقوبات الأميركية المفروضة على الصين لشرائها أسلحة روسية، على ما نقلت "صحيفة الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم.

وأعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات للمرة الاولى على كيان أجنبي بسبب شرائه أسلحة روسية، مستهدفة وحدة في الجيش الصيني اشترت مقاتلات وصواريخ أرض جو روسية، وأعربت الصين الجمعة عن "استنكارها" .
 
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