كعادتها كل سبت استقبلت منسقية عكار مراجعات المواطنين، وكان عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش في استقبال المراجعين الى جانب المنسق العام خالد طه واعضاء من مكتب المهن الحرة، ومديرة مكتب الخدمات الاجتماعية ناهد الناظر، وقد تمت متابعة الطلبات السابقة واجريت الاتصالات اللازمة لحل بعض القضايا المستعجلة.

وقال حبيش: "بعد سلسلة من اللقاءات مع اهلنا في عكار هناك مطالب محقة تأخذ طابع العجلة لانها تمس حياة المواطنين ومصالحهم، مما يطرح مجددا مسالة انتظام الحياة الدستورية والمؤسساتية، كي تلبى مطالب الناس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسالة التعاقد في التربية، وشعبنا لم يعد يحتمل ان يدفع ثمن التعطيل والفراغ ارضاء لنزوات ورغبات البعض، علينا جميعا التواضع وتسهيل تشكيل الحكومة ".



في نهاية اللقاء، قال منسق عام "تيار المستقبل" خالد طه، ان ابواب بيت اهلنا "مركز المنسقية" مفتوح دائما ولخدمة اهلنا بناء لتوجيهات الرئيس سعد الحريري وأمين عام التيار احمد الحريري .