الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان قائد الجيش من بعلبك: ليس هناك خطة أمنية انما تدابير أمنية متواصلة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون برفقة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في مركز المحافظة في بعلبك، قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، وفاعليات.



وأكد قائد الجيش أن "هذا اللقاء هو لرد الزيارة لفاعليات منطقة بعلبك وأبنائها"، وقال: "منطقة بعلبك الهرمل مثل غيرها من المناطق اللبنانية، وهي ليست خارجة عن القانون كما يحاول أن يصورها البعض، فالجيش موجود فيها مع سائر القوى الأمنية، والوضع الأمني الذي تحسن في المنطقة لسنا لوحدنا من عمل عليه، بل تحسن أيضا بفضلكم وبفضل محبتكم للمدينة وإحساسكم بالمسؤولية، فأنتم الأساس في المدينة ونحن عامل مساعد لكم".



وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه خطة أمنية، يوجد تدابير أمنية متواصلة، نخففها أو نزيدها وفق المعطيات والمعلومات. وبعلبك هي في قلب الجيش، وثمة قسم كبير من ضباط الجيش ورتبائه ومجنديه، من بعلبك، وأبناء المنطقة هم جزء من الدولة والجيش".



وشدد على "دور وسائل الإعلام في إظهار الوجه الحقيقي والحضاري لبعلبك، وتجنب التركيز فقط على الأمور السلبية، مما يساهم في تشويه صورة بعلبك وأبنائها".



بدوره شكر خضر "الجيش على كل التضحيات في كل المراحل، والإجراءات الأمنية".



وقال خضر: "لا نقبل أن يرتبط اسم هذه المنطقة بالخارجين عن القانون، فأهل بعلبك الهرمل لم يخرجوا على الدولة، بل هي التي خرجت عنهم لعشرات السنين لا سيما إنمائيا، وسيبقى ولاؤنا دائما للحق. أما الهجوم الذي أتعرض له من الخارجين على القانون فهو وسام أضعه على صدري ورأسي، وسأبقى حريصا على سمعتي ومناقبيتي حتى انتهاء خدمتي". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر