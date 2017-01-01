A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت إن قرار بلاده شراء طائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية من روسيا هو إجراء عادي في إطار التعاون بين بلدين يتمتعان بالسيادة، وليس للولايات المتحدة "أي حق في التدخل".



وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس عقوبات على إدارة تطوير المعدات الصينية، وهي فرع الجيش المسؤول عن مشتريات الأسلحة، بسبب المشاركة في "معاملات كبيرة" مع روسوبورون إكسبورت وهي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة في روسيا.



وذكرت الوزارة إن العقوبات تتعلق بشراء الصين عشر مقاتلات من طراز سوخوي-35 عام 2017 ومعدات مرتبطة بأنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز إس-400 في 2018.



وستمنع العقوبات الإدارة الصينية ومديرها لي شانغ فو من طلب الحصول على تراخيص تصدير ومن استخدام النظام المالي الأميركي.



وقال وو في إفادة نشرت على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الصينية على تطبيق (وي تشات) "النهج الأمريكي انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، واستعراض كامل للهيمنة وانتهاك خطير للعلاقات بين البلدين وجيشيهما" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر