A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو "التكتل الوطني" النائب فريد هيكل الخازن ان "البلد دخل في أزمة كبيرة، والملف الاكثر إحراجا هو الملف الاقتصادي الاجتماعي".

وقال خلال مأدبة أقامها المهندس زياد مكاري على شرف نواب "التكتل الوطني": "خلال اجتماع لجنة المال النيابية في حضور وزير المال علي الخليل أبدى الأخير مخاوف كبيرة واعطي تقريرا كاملا عن الوضع الاقتصادي وهذا يتطلب تشكيل حكومة بأسرع وقت. الأرقام ليست مخفية بل واضحة وموجودة في كل التقارير الاقتصادية الرسمية. لم نصل الى الافلاس، انما اذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنتجه الى الافلاس وليس في وقت بعيد".

وتخللت المأدبة كلمة لمكاري لفت فيها الى أن "التكتل الوطني من التكتلات القليلة في لبنان العابرة للطوائف الا ان هناك من يحاربه لأسباب عدة، منها لانه وطني ويمثل فئات ليست مطيعة للعهد ويضم مرشحا لرئاسة الجمهورية التي فتح معركتها باكرا رئيس الجمهورية نفسه عبر احد تصريحاته".

ورأى أن "البعض همه التحضير لرئاسة الجمهورية بدلا من معالجة وجع الناس"، مستغربا "الانهيار السريع وكأننا نبني عصفورية بدلا من الجمهورية"، معتبرا أن "هناك خيبة أمل من أداء العهد لان ما كان يقال قبل الوصول الى الحكم تم تنفيذ عكسه من خلال أداء الوزراء والقيادات والاعلام، وكل ما انتقدوه وقعوا فيه" المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر