السبت في ٢٢ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:12 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
داعش يتبنى هجوم الأهواز في ايران
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
تبنى تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز في جنوب غربي ايران وأسفر عن مقتل 24 شخصاً.


وجاء في اعلان التنظيم: "إنغماسيون من الدولة الإسلامية يهاجمون تجمعاً للقوات الإيرانية في مدينة الأحواز جنوب إيران
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - عملية الأحواز.. بداية مواجهة مفتوحة مع النظام الإيراني »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - إيران تغلق منفذين حدوديين مع العراق »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - ظريف: إيران سترد على هجوم الأهواز بسرعة وحسم »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - ظريف: إدارة الرئيس الأميركي تشكل تهديدا للشرق الأوسط »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - موسكو: أميركا تستخدم العقوبات للانفراد بتجارة السلاح »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني بهجوم الأحواز »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - روحاني: ترامب سيفشل في مواجهة إيران كما فشل صدام حسين »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - ضحايا في هجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب إيران »