تبنى تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز في جنوب غربي ايران وأسفر عن مقتل 24 شخصاً.





وجاء في اعلان التنظيم: "إنغماسيون من الدولة الإسلامية يهاجمون تجمعاً للقوات الإيرانية في مدينة الأحواز جنوب إيران