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السبت في ٢٢ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
05:12 م
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داعش يتبنى هجوم الأهواز في ايران
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
تبنى تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز في جنوب غربي ايران وأسفر عن مقتل 24 شخصاً.
وجاء في اعلان التنظيم: "إنغماسيون من الدولة الإسلامية يهاجمون تجمعاً للقوات الإيرانية في مدينة الأحواز جنوب إيران
المصدر :
lbc
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