A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كشف سونغ كيونغ سيك، عضو وفد كوريا الجنوبية الذي زار بيونغ يانغ، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيقوم بزيارة جوابية إلى سيئول في ديسمبر القادم، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب

ولاحظت الوكالة الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن سونغ كيونغ سيك، الذي كان عضواً في وفد كوريا الجنوبية خلال زيارة الرئيس مون جيه إن، إلى بيونغ يانغ، قال للصحفيين في نيويورك إن "كيم جونغ أون قال إنه سيزور سيئول في ديسمبر".

وعقد قادة الكوريتين قمة في بيونغ يانغ في الفترة من 18 سبتمبر إلى 20 منه، تم خلالها التوقيع على اتفاق شامل يدعو كلا الجانبين لوقف "كل الأعمال العدائية".

وبالإضافة إلى ذلك، وافق، كيم جونغ أون، و، مون جيه إن، على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين الدولتين لمنع الحوادث العسكرية. كما التزمت كوريا الديمقراطية بتفكيك موقعين نوويين.



في الوقت نفسه، وعد كيم جونغ أون بالقيام بزيارة سيئول "في المستقبل القريب" دون ذكر موعد محدد. لكن وكما حدد رئيس كوريا الجنوبية في وقت لاحق، ينبغي أن تتم الزيارة قبل نهاية العام الجاري لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر