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ارتفاع محصلة غرق العبارة "ام في نيريري" في تنزانيا الى أكثر من 150 قتيلا
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
ارتفعت محصلة غرق العبارة "ام في نيريري" الخميس في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا الى 151 قتيلا السبت، في اليوم الثالث من عمليات البحث، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي "تي بي سي".

وغرقت العبارة التي كانت تنقل حمولة أكبر من طاقتها بعد ظهر الخميس على بعد عشرات الأمتار من وجهتها النهائية في جزيرة أوكارا.

وغالبا ما تُنسب حوادث الغرق في منطقة البحيرات الكبرى الى تقادم السفن واكتظاظها بينما تكون المحصلة مرتفعة لان العديد من الركاب لا يعرفون السباحة ولعدم توفر عدد كاف من سترات النجاة.

وأمر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي الذي وجه أصابع الاتهام الى "الإهمال" الجمعة بتوقيف "كل العاملين في إدارة العبارة" وتعهد "معاقبة كل المسؤولين"
المصدر : lbc
 
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