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جمالي هنأت المملكة السعودية بعيدها الوطني
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
هنأت النائب ديما جمالي "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، بالعيد الوطني ال88 للمملكة"، مشيدة ب "مواقفها التي كانت ولاتزال خير داعم للبنان".

وأكدت "اعتزاز اللبنانيين بهذه العلاقة التاريخية التي تثبت يوما بعد يوم ان جذورها راسخة ولا يستطيع أحد التأثير فيها".

وعبرت جمالي عن تقديرها ل"مواقف خادم الحرمين الشريفين الحكيمة وولي عهده ولدوريهما الكبيرين والرائدين على الساحة العربية والدولية تجاه لبنان ولما لهما من أياد بيضاء وبصمات في العالم الاسلامي".

وأملت في "المزيد من الخير والازدهار والاستقرار لربوع المملكة الحبيبة التي تعطي بلا حساب وتقف الى جانب قضايا الأمة العربية المحقة"
المصدر : المستقبل
 
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